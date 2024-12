Igor Kirillov, 54 anos, é o militar de maior patente da Rússia assassinado desde o início do conflito.

O comandante da divisão de armas químicas do exército russo morreu em uma explosão em Moscou nesta terça-feira (17), reivindicada por Kiev, sendo o militar de maior patente assassinado na Rússia desde o início do conflito .

O ataque aconteceu em uma zona residencial da capital um dia após o presidente Vladimir Putin celebrar os triunfos das tropas russas na Ucrânia, quase três anos depois do início da ofensiva do Kremlin no país vizinho.