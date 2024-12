Tremor de magnitude 7,3 atinge Vanuatu, no Pacífico

Um terremoto de magnitude 7.3 provocou grandes danos na capital do pequeno país de Vanuatu , no Pacífico, na noite de segunda-feira (16). Uma testemunha afirmou à AFP que viu alguns corpos nas ruas.

O tremor foi registrado às 12h47min desta terça-feira (17) no horário local (22h47min de Brasília) a uma profundidade de 57 quilômetros, a 30 quilômetros da costa da capital, Port Vila, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos.

O primeiro andar de um edifício que abriga as embaixadas dos Estados Unidos e da França ficou danificado, afirmou Michael Thompson, um morador da cidade que publicou imagens dos danos nas redes sociais.

— Há pessoas nos edifícios da cidade. Havia cadáveres no local quando passei — afirmou Thompson em uma conversa por telefone via satélite.

Vídeos mostram as equipes de resgate trabalhando em um edifício que desabou parcialmente sobre carros e vans estacionadas.

Pouco após o terremoto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu uma advertência devido à possibilidade de ondas de até um metro na costa de Vanuatu, mas o alerta foi cancelado pouco depois.

O instituto também havia alertado para possíveis ondas de 30 centímetros em outros países da região , como Fiji, Kiribati, Ilhas Salomão, Tuvalu e no território francês de ultramar Nova Caledônia.

Os terremotos são comuns neste arquipélago de baixa altitude, com quase 320 mil habitantes. O país está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica.