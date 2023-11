O vereador Maurício Scalco está oficialmente no Partido Liberal. A filiação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (17/11), em evento do partido no município de Esteio, para “filiação de prefeitos e vice-prefeitos”. Scalco recebeu a “bênção” do ex-presidente Jair Bolsonaro, que participou do encontro liberal. O parlamentar caxiense foi à Região Metropolitana acompanhando dos colegas vereadores Alexandre Bortoluz (PP) e Adriano Bressan (PTB), além do deputado federal Maurício Marcon (Podemos). Na foto, uma selfie de Scalco com Bolsonaro.