Na semana do Dia da Consciência Negra, os vereadores de Caxias do Sul aprovaram por unanimidade — com ausência justificada da vereadora Tatiane Frizzo (PSDB) — o projeto de lei que cria o dossiê da violência contra a população negra do município. A ideia do vereador Lucas Caregnato (PT), autor da proposta, é fazer um levantamento de dados que possam resultar em políticas públicas e novas leis para combater o racismo. O texto segue para sanção e regulamentação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB).