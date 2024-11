Se a mudança para o centro de Caxias irá marcar uma nova era para o Mississippi Delta Blues Festival, só o tempo irá dizer. Fato é que, já no início da madrugada deste domingo, o idealizador do evento Toyo Bagoso, anunciou às cerca de 1,5 mil pessoas que acompanharam a última noite do evento as datas para a edição de 2025 do MDBF, A 16ª: será nos dias 20, 21 e 22 de novembro. E, como tema, irá homenagear a cidade de Memphis, no Tennessee.