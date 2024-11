Se a intenção da prefeitura de Caxias do Sul ao convidar o Mississippi Delta Blues Festival a ocupar o centro de Caxias do Sul foi dar um sopro de vida ao entorno da Praça Dante Alighieri, nesta sexta-feira o que não faltou foram sopros de blues saídos dos pulmões dos saxofonistas Big Walker e Beto Saroldi, duas das principais atrações da segunda noite do MDBF.