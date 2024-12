A trajetória da Molduraria Caxiense

Dalfrei mostra algumas telas de artistas e amigos que passaram pela molduraria nos anos 1970/80, como Robinson Sobrera (autor do quadro do casal na parede)

Caxias despede-se nesta sexta (27) de um dos endereços mais emblemáticos do bairro São Pelegrino: a Molduraria Caxiense. A casa, eternizada pelo trabalho minucioso, pela valorização dos artistas locais e pelo carisma e apuro estético do senhor Hermínio Bassanesi (1925-2015) , encerra as atividades por uma decisão pessoal do atual proprietário, Dalfrei Carniel Horbach – atuante na molduraria desde 1979, quando iniciou na empresa, aos 14 anos.

Filho do casal Hermínio Bassanesi e Ana Maria Bottini Bassanesi, o caçula de oito irmãos nasceu no dia 14 de outubro de 1925, ganhando o mesmo nome do pai. Após conquistar o diploma de contador no Colégio Nossa Senhora do Carmo, em 1940, seu Hermínio iniciou profissionalmente na Metalúrgica Abramo Eberle.