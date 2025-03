Dilva Conte: arte para ser vivida

Entre elas está a emblemática “A Acolhida”, criada por ocasião dos 90 anos de fundação do Hospital Pompéia – e que se encontra exposta na recepção. Outra reprodução fotográfica é a das esculturas dos Irmãos Bertussi, inauguradas em 2008 no memorial criado em homenagem aos músicos, em Criúva.

– Dilva nos ofereceu a possibilidade de nos sentarmos ao lado de Beatrice, musa de Dante Alighieri, na praça que o homenageia no centro de Caxias. E nos emociona com seu Anjo Samuel, companheiro de quem se despede de alguém querido no seu momento derradeiro – completa Silvana, referindo-se à escultura instalada no Largo Fábio Formolo, em frente ao Cemitério Público Municipal.