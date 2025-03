O início da Codeca em 1975

Dia 15 de março de 1975: Hermes João Webber assina a ata de sua nomeação como primeiro presidente da Codeca, acompanhado do ex-prefeito Mário Bernardino Ramos e do presidente da Câmara de Vereadores, Nestor Perotoni

Neste sábado (15) a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) completa exatos 50 anos de fundação. A nomeação do ex-prefeito Hermes João Webber como primeiro presidente da companhia foi o último ato de Mário Bernardino Ramos antes de deixar o cargo de prefeito para assumir a Secretaria de Turismo do Estado – passando o Executivo para o vice Mário David Vanin.

Nem todos sabem, mas a limpeza urbana não era o propósito inicial da Codeca. Conforme descrito na lei de 1974, a “sociedade de economia mista sob a denominação de Codeca” tinha por objetivo a realização das seguintes atividades: incumbir-se da execução direta e indireta de obras e serviços públicos de caráter econômico; promover a implantação, exploração e administração dos distritos industriais de Caxias do Sul; promover estudos, projetos e executar empreendimentos relacionados com o desenvolvimento econômico, social e urbanístico do município; planejar, promover e adotar medidas de incentivo à indústria de turismo municipal; prestar serviços de natureza técnica, administrativa e industrial; e participar no capital de outras empresas, privadas ou de economia mista.