A trajetória de Luisa Angelina Cassol Malgarizi (1935-2025)

A família em 1967: Luisa e Alcides com os filhos Alberto, Maria Inês, Carlos Roberto, Véra Lúcia e Antonio Acervo de família / divulgação

Familiares, amigos e parentes prestam neste sábado (22) mais uma homenagem à dona Luisa Angelina Cassol Malgarizi, falecida no último dia 13 de fevereiro, aos 89 anos. Será a partir das 18h, na Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Jardim América – a cerimônia religiosa dá sequência à missa de sétimo dia celebrada dia 19, na Catedral Diocesana de Caxias do Sul.

Terceira dos 13 filhos de Roberto Cassol e Angela Anita Zilli, Luisa Angelina Cassol nasceu no Travessão Carvalho, interior de Flores da Cunha, em 14 de agosto de 1935. Conforme informações repassadas pela família, desde cedo, a menina precisou auxiliar nos afazeres da propriedade, no parreiral e em casa, o que fez com que os estudos não fossem encarados como prioridade.

Também segundo os familiares, Luisa guardava algumas lembranças tristes daquela época, pois ela e as irmãs eram discriminadas por algumas colegas. Luisa frequentou a escola da comunidade até os nove anos, voltando aos 13 e permanecendo até completar a 2ª série – sempre quis estudar mais, porém, o pai não consentiu, em função do trabalho e das demandas domésticas.

Festa de Caravaggio em 1954, quando Luisa e Alcides começaram a namorar Acervo de família / divulgação

FESTA DE CARAVAGGIO

Em 1954, durante uma festa de Nossa Senhora de Caravaggio, Luisa começou a namorar Alcides Malgarizi. Pouco depois, os jovens noivaram, casando logo na sequência, em 26 de janeiro de 1957. Já em 3 de abril de 1958, mudaram de Flores da Cunha para Caxias, onde, em 1959, construíram uma casa no bairro Jardim América.

Conforme destacado pelos familiares, dona Luiza foi a primeira responsável por arrumar e decorar o altar da igreja, bem como cuidar das roupas dos sacerdotes e dos paramentos litúrgicos da atual Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe.

Fiel defensora da Santa Missa, do rosário diário, da confissão frequente e da utilização do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, dona Luisa também foi, por vários anos, zeladora de duas capelinhas.

Registro de Luisa à época do noivado, em 1956 Acervo de família / divulgação

Registro de Alcides à época do noivado, em 1956 Acervo de família / divulgação

A FOTO QUE NÃO SAIU

Nas imagens acima, Luiza e Alcides à época do noivado em 1956, porém, em registros separados. Segundo o neto Franco Malgarizi Chies, as duas fotografias foram “juntadas” em uma montagem feita posteriormente (abaixo):

– O pai da vó Luisa, Roberto Cassol, tinha medo que talvez o noivado não desse certo, por isso não deixou que eles tirassem a foto juntos. Mal sabia que eles iriam ficar 68 anos casados. Setenta anos juntos, somando com os dois de noivado...”.

Sobre a clássica foto dos noivos, o neto Franco Malgarizi Chies revelou uma outra curiosidade:

– No casamento, um parente do vô tinha dito para ele não se preocupar, que ele iria providenciar a equipe para fotografar. Mas, no dia, acabou não aparecendo, e as fotos não aconteceram...

A montagem com os noivos juntos Acervo de família / divulgação

A FAMÍLIA

Para os familiares, Luiza foi a encarnação de tudo o que se costuma dizer dos imigrantes italianos: simples, de trabalho, fé e família. Luisa e Alcides tiveram seis filhos: Antonio, Véra Lúcia, Carlos Roberto, Maria Inês, Alberto e Alexandre, que lhe deram 10 netos (Guilherme, Eduardo, William, Franco, Sarah, Marcelo, Giancarlo, Ângelo, Vitório e Maria Vitória) e dois bisnetos (Leonardo e Rebeca).

Os filhos Véra Lúcia, Maria Inês, Antonio e Carlos Roberto em 1962 Acervo de família / divulgação

Bodas de Ouro em 2007: Luisa e Alcides com os filhos Alberto (à frente), Alexandre, Vera Lúcia, Carlos Roberto, Maria Inês e Antonio Acervo de família / divulgação

MISSAS

A missa de 30º dia de falecimento será celebrada em 13 de março, às 19h, na Catedral Diocesana. Na igreja do bairro Jardim América, a cerimônia ocorre dia 15 de março, às 18h.