Cantora Daiane Radke apresenta show em tributo a Rita Lee neste domingo, em Caxias do Sul

"Chega Mais - Daia Canta Rita Lee" estreou em 2023 e chega pela primeira vez a Caxias do Sul

Tributo a uma das vozes mais queridas e uma das personalidades mais marcantes da música brasileira, “Chega Mais: Daia Canta Rita Lee” chega pela primeira vez a Caxias do Sul neste domingo . A apresentação da cantora e violonista Daiane Radke e sua banda s erá no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 19h .

Com a energia contagiante que já pôde sentir o público que conferiu o show em Porto Alegre e em São Leopoldo, desde a estreia em 2023, o repertório passeia por diversas fases da carreira solo da rainha do rock brasileiro, como Agora só Falta Você , Mania de Você, Erva Venenosa e Lança Perfume .

- Os sucessos a Rita Lee estiveram presentes na vida de muitas gerações, e comigo não foi diferente: lembro bem das músicas nas novelas e como soavam únicas. Ela é uma inspiração de artista por sua autenticidade, pela coragem de quebrar barreiras e por expressar o que "não podia ser dito" para defender seus ideais. É gratificante observar como a plateia se emociona, canta e sorri ao ouvir as canções num show que é intenso e, ao mesmo tempo, intimista e sensível - comenta a cantora, que é natural de Feliz.

Daiane sobe ao palco acompanha de William Zanotto (Baixo e Direção Musical), William Neis (bateria), Leo Karam (percussão), Karina Comin (guitarra) e Gian Becker (piano e trompete). O show terá ainda as participações especiais das cantoras locais Gabi Zanardi e Rhay Santos e da gaitista Débora de Oliveira .

Os ingressos estão à venda pelo Sympla , por R$ 50 e R$ 25 (meia entrada). Sócios do Clube do Assinante pagam R$ 30. Também haverá venda na bilheteria, pelos mesmos valores.

PROGRAME-SE

O quê: show "Chega Mais: Daia canta Rita Lee", com Daiane Radke e banda

Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul

Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia entrada). R$ 30 para sócios do Clube do Assinante. À venda pelo Sympla e no local