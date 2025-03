Morte de Kim Sae-ron: tia da atriz faz acusação contra astro de doramas da Netflix; entenda o caso

Kim Sae-ron ficou conhecida por atuar em produções de sucesso, como "Uma Garota à Porta" e "The Neighbors". AFP PHOTO / Yonhap News Agency

A morte da atriz sul-coreana Kim Sae-ron, encontrada sem vida no dia 16 de fevereiro, aos 24 anos, segue repercutindo no universo dos doramas. A mais recente envolve o ator Kim Soo-hyun, de 37 anos, conhecido por papéis em séries como Rainha das Lágrimas e Hotel del Luna, ambas disponíveis na Netflix.

Em entrevista ao canal sul-coreano Garosero Research Institute, a tia da atriz acusou o ator de ter contribuído para o sofrimento emocional e financeiro da sobrinha.

Segundo a familiar, os dois teriam iniciado um relacionamento em 2015, quando a atriz tinha 15 anos e o ator 27. O namoro teria durado cerca de seis anos, período em que a atriz deixou sua agência para se juntar à Gold Medalist, empresa fundada por Soo-hyun em 2019.

Acusações

O relacionamento teria chegado ao fim em 2021, logo após a atriz ser flagrada dirigindo embriagada. Na época, a Gold Medalist teria arcado com 700 milhões de wons (cerca de R$ 2,7 milhões) para cobrir os prejuízos causados pelo escândalo.

O valor não teria sido cobrado de imediato, mas, em 2024, a atriz teria recebido uma notificação exigindo o pagamento da dívida, agravando sua já delicada situação financeira.

Problemas emocionais e financeiros

A tia relata que, diante da pressão, Sae-ron tentou contato com Kim Soo-hyun, sem obter resposta. Em uma tentativa de chamar a atenção do ex-namorado, a jovem chegou a publicar uma foto ao lado dele em suas redes sociais, mas, pouco depois, recebeu uma nota oficial da Gold Medalist, na qual era acusada de tentar prejudicar a imagem do ator.

A família acredita que a soma de problemas emocionais e financeiros foi determinante para que a atriz tirasse a própria vida.

A tia também afirmou que a morte da atriz aconteceu no dia do aniversário de 37 anos de Soo-hyun, levantando especulações sobre uma possível relação entre os acontecimentos.

Resposta da Gold Medalist

Diante das acusações, a Gold Medalist negou as alegações, classificando-as como falsas e anunciou medidas legais contra o Garosero Research Institute, por disseminação de informações enganosas.

A empresa também lamentou a morte da atriz e repudiou a propagação de rumores prejudiciais ao ator. Kim Soo-hyun, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Quem era Kim Sae-ron?

Kim Sae-ron começou sua carreira artística ainda criança, estreando no cinema em 2009, no filme Uma Vida Nova em Folha. Ela ficou conhecida por atuar em produções de sucesso, como Uma Garota à Porta (2014) e The Neighbors (2012).

Na televisão, a atriz conquistou papéis de destaque em dramas como Hi! School – Love On e Mirror of the Witch. Em 2023, fez seu retorno às telas com a série da Netflix Cães de Caça, seu último projeto antes da morte.

A atriz não era casada e não tinha filhos.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).