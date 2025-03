Nuances do cinema educativo em documentário

Para quem se interessa pela história do ensino em Caxias do Sul, o documentário Luz, Câmera na Educação joga luzes sobre a importância do cinema no convívio escolar e social entre os anos de 1947 e 1960.

O filme foi construído a partir das memórias de alunos, professores e integrantes de comunidades do interior do município, que vivenciaram a experiência do cinema em um contexto escolar que dialogava com as ideias do movimento da Escola Nova. A produção conta ainda com depoimentos de outros pesquisadores e professores da área audiovisual (confira no quadro abaixo).