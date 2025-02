Casa Magnabosco: uma loja temporária do outro lado da rua em 1937

A Casa Magnabosco por volta de 1937/1938, quando funcionou no prédio da família Serafini, na esquina em frente Acervo pessoal de Vicente Dalla Chiesa / divulgação

Fundada em 1915, a Casa Magnabosco confunde-se com a história de Caxias do Sul e da imigração italiana na região. Ponto de referência do Centro, ícone arquitetônico, com sua fachada minuciosamente revitalizada; e um dos nomes mais lembrados pelos consumidores quando se fala em lojas de departamentos tradicionais, o Magnabosco surgiu inicialmente como um secos & molhados, em um antigo casarão de madeira na esquina das ruas Sinimbu e Dr. Montaury.

O que nem todos sabem - ou lembram - é que entre a demolição da pioneira casa em estilo colonial e a conclusão do majestoso prédio de alvenaria, em meados de 1939, o estabelecimento fundado por Raymundo Magnabosco funcionou temporariamente no edifício de dois pavimentos da esquina em frente (foto acima), pertencente à família de Giovanni Battista Serafini - pai de Flora Serafini, esposa de Raymundo.

MUDANÇAS

O tempo exato em que a loja funcionou ali é uma incógnita, mas calcula-se que foram pelo menos três anos - em fotos da Festa da Uva de 1937 é possível ver a construção do edifício atual e a identificação “Casa Magnabosco” no sobrado dos Serafini.

Já quando ficou pronto, em 1939, o moderno prédio em estilo art déco passou a abrigar a casa comercial no térreo, o Fórum e a residência do juiz no segundo andar, e o lar do proprietário no terceiro piso.

Era onde Raymundo e Flora conviviam com os 12 filhos: Lucy, Girólamo, Dirceu, Zila, Otávio, Thereza Luiza, José Carlos, Ada, Nelly, Maria de Lourdes, Flora (Lola) e Hélio Antonio (falecido em 1945).

Caxias, 1939: a Praça Dante, o prédio do Magnabosco em construção e o casarão da família Serafini (na esquina em frente) Domingos Mancuso / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

FOTO RARA

A rara imagem que abre a matéria foi compartilhada pelo pesquisador Vicente Della Chiesa, que adquiriu-a em um leilão - em breve, Chiesa fará a doação ao Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

Vê-se os letreiros “Casa Magnabosco” tanto pela Sinimbu como pela Dr. Montaury. Na foto acima, um registro de 1939, época em que o atual prédio do Magnabosco, projetado pelo italiano Silvio Toigo, ainda estava sendo erguido (ao fundo), com o sobrado da família Serafini do outro lado da rua.

Estátua da Liberdade na Praça Dante por volta de 1930, quando a praça começava a sofrer reformas e nivelamento do terreno. Imagem captada a partir da Av. Júlio, com a antiga Casa Serafini ao fundo, na esquina da Sinimbu com a Dr. Montaury. Ao centro, os casarões que deram espaço à Loja Magnabosco Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação