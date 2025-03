Encontro da família Damin em Santa Lúcia do Piaí

Os irmãos Fiorentino e Maria Damin (sentados) e os membros participantes da comissão organizadora do encontro: Kelyn Damin (neta mais velha de Fiorentino) e o historiador Éder Dall'Agnol

O distrito de Santa Lúcia do Piaí sediou, no último sábado (15), o 5º Encontro da Família Damin. E o local não foi escolhido ao acaso: em Santa Lúcia encontra-se a maior descendência dos pioneiros imigrantes Abramo Damin e Anna Dall’Agnol. Abramo veio da Itália juntamente com os pais, Antonio Damin e Corona Solagna, e a irmã Maria Damin, estabelecendo-se na região em 1886.