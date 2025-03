Semana de História da Família proporciona consultas sobre genealogia

Programação engloba várias atividades até este domingo, dia 23 SUD / reprodução

Informações sobre antepassados, palestras com genealogistas e historiadores, além de auxílio e acesso a ferramentas digitais de pesquisa sobre suas origens compõem a série de atividades da I Semana de História da Família, promovida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Estaca Caxias do Sul. Iniciada na última terça (18), a programação segue até este domingo, na sede da Rua Carlos Giesen, 1.310, bairro Exposição.

Conforme a organização do evento, até esta sexta (21), ocorre a chamada Casa Aberta. Das 18h às 22h, os interessados em consultar registros familiares e conhecer mais sobre sua genealogia serão recebidos por uma equipe de consultores do Centro Family Search (CFS) Caxias do Sul. Haverá a apresentação das instalações e salas, além da demonstração de como funciona a pesquisa nos arquivos e registros digitais – tudo de forma gratuita.

Já no sábado (22), das 16h às 22h, será possível criar a Árvore Familiar. Consultores, acompanhados por membros da igreja e missionários, irão auxiliar na elaboração da conta no aplicativo homônimo. A programação encerra-se no domingo (23), dia da reinauguração oficial do Centro Family Search. Das 16h às 18h, ocorre o Serão História da Família, contemplando diversas palestras e apresentações (confira quadro abaixo).

ORIGENS

A origem do Family Search remete a 1894, quando foi fundada a Sociedade Genealógica de Utah (EUA), com o objetivo de auxiliar os membros da Igreja a descobrir sua árvore familiar.

O Family Search disponibiliza, de forma online e nos CFS’s espalhados pelo mundo, um gigantesco banco de dados genealógico, que reproduz os mais diversos registros. Fornece ainda assistência e treinamentos gratuitos aos interessados em conhecer mais a fundo sua história familiar e conectar-se com outros membros.

PROGRAME-SE

O quê: Semana de História da Família, promovida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Quando: desta quinta (20) até domingo (23)

Onde: Rua Carlos Giesen, 1.310, bairro Exposição - Caxias do Sul.

Quinta e sexta, das 18h às 22h: Consultores do Family Search demonstram como funciona a pesquisa de registros familiares.

Sábado: das 16h às 22h: criação da árvore familiar.

Domingo: Serão História da Família. A partir das 16h, ocorre a apresentação do Family Search (o que é, como funciona, quais as ferramentas disponíveis de pesquisa), com Caio Cadorin. Na sequência, ocorrem palestras do professor e pesquisador Luiz Antônio Alves, do historiador Anthony Beux Tessari (IMHC/UCS) e do presidente da Estaca Caxias do Sul Thiago Lopes Gahl.

:: Quanto: participação gratuita e aberta à comunidade.