Com uma história de vida totalmente ligada à Caxias do Sul, Benito Toigo morreu na última segunda-feira, aos 93 anos. Ele é filho do arquiteto italiano Silvio Toigo, que radicou-se na cidade no fim da década de 1920 e foi responsável por obras como o Monumento ao Imigrante, Metalúrgica Abramo Eberle, prédio do Clube Juvenil, Recreio da Juventude e Colégio do Carmo, levando o título de comendador. Benito, ainda jovem, chegou a atuar em algumas obras ao lado do pai. A cremação ocorreu neste terça-feira (11), no Memorial Crematório São José.