Que a alegria seja sem fim, que a paz seja o nosso novo jeito de ser

As lembranças são intensas e os sentimentos tocam profundamente nosso coração. A cada Natal relembramos a simplicidade de outros tempos e a sinceridade da nossa alegria. Qualquer gesto era suficiente para nos sentirmos as pessoas mais felizes do mundo. Não existia presentes grandes, mas tudo era grandioso, ao ponto de provocar uma explosão de felicidade. O mistério nos envolvia numa curiosidade sem fim. Acreditávamos porque não havia outros indícios. Tudo era muito natural e espontâneo.