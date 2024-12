A vida é feita de decisões importantes e mudanças inesperadas

Bom Dia! A sexta-feira chega em grande estilo. O Natal nos coloca em movimento. Que os deslocamentos sejam serenos, sem pressa e sem tanta velocidade. Vivamos intensamente as alegrias do Santo Natal. Que os encontros familiares renovem a alegria e o pertencimento. Feliz dia!

“Às vezes, os passos mais firmes são dados com as pernas tremendo.” (Millena Nóbrega).

Em todos os tempos, a vida está rodeada por bons momentos e por situações exigentes. É importante saber administrar cada situação, sem pressa e com muita intuição. Ainda bem que é possível se revestir de coragem e seguir em frente. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Quantas vezes, diante de um desafio, sentimos o coração acelerar, as mãos suarem e as pernas tremerem? Esses momentos não diminuem nossa força; pelo contrário, eles revelam o quanto somos capazes de enfrentar o que parece maior do que nós.

Os passos mais firmes não são aqueles dados com total segurança, mas aqueles em que decidimos seguir mesmo quando tudo em nós pede para parar. As pernas podem tremer, mas é a determinação que nos mantém em pé. Cada pequeno avanço é uma vitória sobre as incertezas e uma prova de que somos mais fortes do que imaginamos.

Leia Mais Reconciliar-se com o passado é um ato de amor próprio

A firmeza dos passos não está na ausência de fraqueza, mas na coragem de colocá-los um à frente do outro, mesmo que seja com dificuldade. Esses passos, ainda que hesitantes, constroem nossa história e nos levam a lugares que antes pareciam inalcançáveis. A vida é feita de momentos assim: saltos para o desconhecido, decisões importantes, mudanças inesperadas.

Em cada um deles, somos desafiados a confiar em nossa força interior e a acreditar que, mesmo com as pernas tremendo, conseguiremos chegar onde precisamos estar. É no enfrentamento das dificuldades que descobrimos o quanto somos capazes e o quanto os passos firmes são construídos no esforço de não desistir. Cada pequeno avanço é uma prova de que o medo não é maior que a nossa vontade de seguir em frente.

As pernas que tremem carregam o peso das nossas escolhas e o desejo de alcançar algo maior. A verdadeira firmeza está em reconhecer a fragilidade e, ainda assim, continuar caminhando com coragem, sabendo que cada passo, por menor que pareça, nos leva a um futuro de conquistas e superação.