Novo dirigente da Síria se reúne com delegação dos EUA

O novo dirigente sírio, Ahmed al Sharaa, celebrou uma reunião "positiva" nesta sexta-feira (20) com diplomatas dos Estados Unidos que chegaram a Damasco para um primeiro contato formal com o novo governo interino, dominado por islamistas radicais.

"A reunião ocorreu e foi positiva. E os resultados serão positivos, se Deus quiser", disse à AFP um funcionário do novo governo, que pediu anonimato.

Uma coletiva de imprensa inicialmente prevista pela delegação dos Estados Unidos, que inclui Barbara Leaf, a responsável pelo Oriente Médio do Departamento de Estado, foi cancelada por "razões de segurança", anunciou uma porta-voz americana em Damasco.

Al Sharaa, cujo nome de guerra é Abu Mohamed al Jolani, é o líder do grupo islamista radical HTS, classificado como "terrorista" por vários países, incluindo os Estados Unidos.

Após mais de 13 anos de guerra civil que deixou o país fragmentado e devastado, a vitória de uma aliança rebelde liderada pelo HTS pôs fim a meio século de poder e repressão do clã Asad.

Em um país multiétnico e pluriconfessional, a comunidade internacional está agora atenta às políticas dos novos líderes sobre as minorias e ao futuro das regiões curdas semi-autônomas do norte.

As mulheres são "absolutamente indispensáveis" para reconstruir a Síria, disse nesta sexta-feira Amy Pope, diretora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da ONU.

"A era do silêncio acabou. Estaremos atentas a qualquer postura que possa prejudicar as mulheres e não a aceitaremos", garantiu Majida Mudarres, uma manifestante de 50 anos.

Em Qamishli, no nordeste, milhares de pessoas se manifestaram na quinta-feira em apoio às forças curdas, que tentam repelir as ofensivas dos combatentes apoiados pela Turquia, aliada do novo poder.