Quais os bairros com os aluguéis mais baratos e mais caros de Porto Alegre; veja no mapa e compare preços

Metro quadrado mais caro custa R$ 86,20, enquanto mais barato vale R$ 18,92. Camila Hermes / Agencia RBS

Com o valor médio do aluguel residencial crescendo 17,99% em um ano em Porto Alegre, a movimentação desse mercado mostra cenários distintos entre as principais regiões da cidade. Bairros centrais apresentam o aluguel mais caro, enquanto, em localidades mais periféricas, o metro quadrado é mais barato (veja mais no mapa).

Levantamento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) aponta que o bairro Santa Cecília tem o metro quadrado mais caro, avaliado em R$ 86,20. Na sequência, aparecem Jardim Europa e Auxiliadora.

Já Navegantes, Sarandi e Rubem Berta, todos na Zona Norte, registraram os menores preços. O bairro do 4º Distrito tem o metro quadrado mais barato, avaliado em R$ 18,92.

Veja qual o bairro mais caro e o mais barato de Porto Alegre

Olhando apenas variação de valores do aluguel entre março de 2024 e março deste ano, os maiores avanços no preço médio do metro quadrado foram registrados em Jardim do Salso (103,48%), Jardim Sabará (83,05%) e Rio Branco (70,33%).

Na outra ponta, Vila Assunção (-14,58%), Tristeza (-13,62%) e Belém Novo (-7,66%) concentram as maiores quedas.

A variação nos preços do aluguel nos diferentes bairros da Capital não significa apenas valorização ou desvalorização de determinada área, segundo o Secovi-RS. Número de imóveis dentro da amostra de cada bairro e localização são alguns dos fatores que interferem nessa equação.