Trump anuncia ampliação e reabertura da prisão de Alcatraz, fechada há mais de 60 anos

Prisão de Alcatraz está localizada em uma ilha no Estado da Califórnia.

Localizada a dois quilômetros da costa de San Francisco, e com capacidade para 336 prisioneiros, ela abrigou criminosos célebres, como Al Capone.

Trump fez da repressão aos crimes, em particular aqueles cometidos por imigrantes, um elemento central do seu segundo mandato.

"Criminosos, bandidos e juízes"

No texto, Trump afirma que quando os Estados Unidos eram uma nação "séria" "não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem prejudicar".

Leia a íntegra do texto de Trump

"RECONSTRUIR E ABRIR ALCATRAZ! Por muito tempo, os Estados Unidos foram atormentados por Criminosos cruéis, violentos e reincidentes, a escória da sociedade, que nunca contribuirão com nada além de Miséria e Sofrimento. Quando éramos uma Nação mais séria, em tempos passados, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem prejudicar. É assim que deveria ser. Não toleraremos mais esses Criminosos em Série que espalham sujeira, derramamento de sangue e caos em nossas ruas. É por isso que, hoje, estou instruindo o Bureau of Prisons, juntamente com o Departamento de Justiça, o FBI e a Segurança Interna, a reabrir uma ALCATRAZ substancialmente ampliada e reconstruída, para abrigar os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. Não seremos mais reféns de criminosos, bandidos e juízes que têm medo de fazer seu trabalho e nos permitem remover criminosos que entraram ilegalmente em nosso país. A reabertura de ALCATRAZ servirá como um símbolo de Lei, Ordem e JUSTIÇA. Nós faremos a América grande novamente!"