Grêmio vê vitória sobre o Santos como primeiro passo no caminho de dias melhores

Mano Menezes foi o último a deixar o gramado da Arena. Uma última chance de saborear um resultado importante para o Grêmio. A vitória por 1 a 0 sobre o Santos, com o gol de Cristian Oliveira , foi a primeira desde seu retorno e em sua estreia em casa.

Não foi um resultado perfeito, longe disso. Mas ao menos encerrou a sequência de seis jogos sem vencer e dá esperanças ao torcedor de que é um passo no caminho de dias melhores.

Mano também entendeu que a vitória sobre o Santos serve como pontapé inicial de uma recuperação do Grêmio na temporada. Mas sem tirar os olhos da necessidade de evolução do time.

— Esse é o primeiro passo. Só existe evolução com resultado. Ele dá a confiança de que as coisas vão andar para a frente. Isso é o mais importante de hoje. Abre perspectiva melhor para o futuro — opinou.

Evolução defensiva

Em relação ao que evoluiu em relação aos últimos jogos, o técnico entende que o rendimento defensivo contra o Santos é o caminho que levará o time até o ponto desejado . Algo que pode ser observado na marcação da saída de bola do adversário.

— Nosso objetivo é que a pressão seja eficiente e dê resultados. Hoje já recuperamos mais a bola, mas ainda cometemos um equívoco que precisamos solucionar. Vamos aos poucos fazendo com que as coisas funcionem. Isso também depende da confiança. Você sempre dá um passo para trás. É uma questão de sobrevivência — explicou.

Para o jogo desta quarta-feira, no Peru, o Grêmio terá mexidas. Lesionado, Edenilson deve dar lugar a Alysson Edward no lado direito de ataque.

Mas com a perspectiva de manutenção do restante das peças para que a equipe ganhe sequência e entrosamento. Depois do primeiro passo, o Tricolor mira dias melhores.