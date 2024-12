Presidência francesa desmente comentários 'racistas' atribuídos a Macron

A presidência francesa afirmou nesta sexta-feira (20) que os comentários atribuídos ao presidente Emmanuel Macron em uma série de artigos do jornal Le Monde são falsos, depois que vários parlamentares de esquerda os chamaram de "racistas".

Em uma longa investigação dedicada ao presidente, da qual duas de suas quatro partes foram publicadas na quinta-feira, Macron teria afirmado ao seu então ministro da Saúde em 2023 que "o problema com as salas de emergência do país é que elas estão cheias de Mamadou", um nome muito comum na África Ocidental.