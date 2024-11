Sem decisão sobre recurso, vice Thomas segue no cargo de prefeito de Veranópolis 

O vice-prefeito, Thomas Schiemann (MDB), seguiu como prefeito de Veranópolis nesta quinta-feira (21). Schiemann está no cargo desde a última terça-feira (19), após o decreto do legislativo que extinguia o mandato de Waldemar De Carli (MDB) como prefeito ter voltado a ter vigência a partir de uma nova decisão da Justiça. A defesa de De Carli já enviou um pedido de recurso sobre o processo de perda do cargo, com isso, ele pode voltar ao poder a qualquer momento.