Eles estão de volta: veja quais figuras carimbadas estarão em campo no Gauchão 2025

Michel (C) estava no Guarany, passou pelo Inter-SM e foi para o Avenida. Sérgio Galvani / Guarany

Eles jogam por todas as partes do campo. A um mês do início do campeonato, previsto começar em 22 de janeiro, Zero Hora montou um time do goleiro ao terceiro atacante com jogadores que, desde muito tempo, nos começos de cada ano, desfilam pelos gramados do interior do Rio Grande do Sul. São as nossas figurinhas carimbadas do Gauchão 2025.

O esquema 4-3-3 pode ser considerado ousado para o futebol gaúcho. Mas foi uma forma de integrar 11 nomes que já fazem parte da nossa história futebolística no primeiro trimestre de cada temporada. Em 2025, o Campeonato Gaúcho de Futebol vai completar 106 anos de história, o que o coloca entre os mais antigos do Brasil.

Goleiro - Fábio (São José)

Fábio Rampi é o maior nome do São José. Lauro Alves / Agencia RBS

Fábio Rampi vai fazer 36 anos na semana em que o Gauchão 2025 começar. Nas últimas 10 temporadas, ninguém se destacou mais do que ele no Passo D'Areia. O goleiro é o principal nome do São José e vai para seu 15º campeonato gaúcho (11 pelo "Zeca" e quatro no Cruzeiro-RS).

Lateral-direito - Itaqui (Monsoon)

Itaqui estava no Novo Hamburgo no Gauchão 2024. Jefferson Couto / EC Novo Hamburgo @ecnovohamburgo/Instagram/Reprodução

Gerethes Cleucir Souza da Silva. Convenhamos que é melhor chamar de Itaqui, mesmo. Aos 34 anos, o lateral que é sobrinho de outros "Itaquis" (um é o Jesus Cleiton, que jogou no Grêmio e no Juventude, principalmente, nos anos 90 e início dos anos 2000; e outro é o Odacir, que começou na base do Grêmio e passou por diversos clubes como Caxias, Juventude, Brasil e Pelotas), vai completar 14 anos de Campeonato Estadual. Atuará pelo estreante Monsoon.

Zagueiro - Micael (Avenida)

Micael defendeu o Juventude entre 2016 e 2018. Felipe Nyland / Agencia RBS

Revelado pelo Novo Hamburgo em 2005, Micael formou uma dupla famosa no Interior com Gabriel (que depois iria para o Grêmio, tendo sofrido grave lesão), no Lajeadense, entre 2011 e 2014. Aos 38 anos, ele vai para seu 16º Gauchão, defendendo as cores do Avenida.

Zagueiro - Ricardo Thalheimer (São Luiz)

Thalheimer teve seus melhores desempenhos no São Luiz. Rico Marchetti / Divulgação

Gaúcho de Santo Augusto, Thalheimer se destacou no Gauchão de 2018 pelo São Luiz, clube pelo qual disputará a edição de 2025. Já atuou por 11 clubes do Interior desde a base no União Frederiquense, em 2012.

Lateral-esquerdo - Alan Ruschel (Juventude)

Alan Ruschel está no Juventude em 2023. Fernando Alves / EC Juventude / Divulgação

Em 2025, serão 18 anos desde o primeiro Gauchão, com a camisa do Esportivo, de Bento Gonçalves. Alan Ruschel, sobrevivente do trágico acidente aéreo da Chapecoense em 2016, fará seu terceiro estadual consecutivo pelo Juventude, de Caxias do Sul. Antes, também jogou a competição por Inter e Pelotas.

Volante - Amaral (Avenida)

Amaral jogou no Caxias em 2022. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

Campeão gaúcho com o Novo Hamburgo em 2017, Amaral trocou de bairro de um Gauchão para outro. Em 2024, ele estava no rebaixado Santa Cruz. Agora, disputará o campeonato pelo Avenida.

Meia - Clayton (Ypiranga)

Clayton tem 112 jogos com a camisa do Ypiranga. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Paulista de Piracicaba, com alma de Erechim. Clayton chegou ao Ypiranga em 2020. De lá para cá, já são cinco Gauchões e mais de 110 partidas com a camisa do Canarinho.

Meia - Alexandre (Avenida)

Alexandre, 40 anos, esta à serviço do Avenida. Avenida / Divulgação

Alexandre Camargo fez 40 anos em junho e chegou a Santa Cruz do Sul em 2005. Desde então só ficou fora uma temporada. Todo ano, o meia veste a camisa alviverde do Vale do Rio Pardo nas competições estaduais.

Atacante - Michel (Avenida)

Michel, artilheiro do Gauchão em 2015, pelo Passo Fundo. Alex Borgmann / Divulgação

Artilheiro do Gauchão por duas oportunidades, 2015 (Passo Fundo) e 2018 (São Luiz), Michel nasceu em São Gabriel e está com 35 anos. Em 2024, o atacante marcou cinco gols no campeonato com a camisa do Guarany, de Bagé.

Atacante - Welder (Caxias)

Welder chegou ao Caxias em julho de 2024. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

No currículo de 29 anos, Welder já vestiu 10 camisas do futebol do Interior. Agora no Caxias, ele quer dar sequência ao trabalho iniciado na Série C de 2024. Seu primeiro Gauchão foi pelo Cruzeiro-RS, em 2012.

Atacante - Jarro Pedroso (Monsoon)

Jarro Pedroso atuou pelo Inter-SM, em 2024. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

Um recomeço na carreira aos 30 anos. Após ser suspenso do futebol devido ao seu envolvimento em um esquema de manipulação de resultados, o atacante Jarro Pedroso voltou ao futebol em 2024, com a camisa do Inter-SM na Divisão de Acesso. Agora, ele quer voltar a marcar gols na elite. Seu último Gauchão foi em 2023 no São Luiz, de Ijuí.

Técnico - Rogério Zimmermann (São José)

Rogério Zimmermann, no Brasil de Pelotas, em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS