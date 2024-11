As façanhas de Fábio Rampi, um santo do São José que opera milagres com os pés e com as mãos

Se uma carreira pode ser resumida em 60 segundos, Fábio Rampi sintetizou seu currículo em um minuto no domingo (24) ao ser o principal nome do São José no título da Copa FGF. O goleiro abriu a decisão por pênaltis convertendo a primeira cobrança da equipe. Saiu da marca da cal e foi para debaixo das traves parar o primeiro chute do Ypiranga. Ainda defendeu a quarta cobrança do adversário, selando a vitória por 4 a 2, após o 1 a 0 do tempo normal. Um santo do Zeca que opera milagres com os pés e as mãos.