O gaúcho Peri Fuentes, 52 anos, renovou com o Umuarama por mais uma temporada. O técnico, nascido em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Estado, é semifinalista da Liga Nacional de Futsal (LNF) com o clube paranaense e, no próximo domingo (1°), às 11h, faz o segundo jogo contra o Praia Clube, após o empate em casa em 2 a 2.