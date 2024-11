O Grêmio vai em busca do inédito octacampeonato. O Inter tentará evitar a conquista do maior rival e voltar a celebrar o Gauchão depois de nove anos. E as outras 10 equipes, sendo oito do interior mais o São José, da Zona Norte da Capital, e o Monsoon, da Zona Sul de Porto Alegre, tentarão chegar ao topo de um dos estaduais mais antigos do Brasil. Em 2025, o Campeonato Gaúcho completa 106 anos de vida.