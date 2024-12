Gauchão não terá número limite de jogadores inscritos por clube

Gauchão 2025 começará em 22 de janeiro. Reprodução / FGF

O próximo Campeonato Gaúcho não terá limite de jogadores inscritos por equipe. Sendo assim, basta estar registrado no BID dentro dos prazos estabelecidos pela FGF para estar em campo no Estadual.

Com esta definição no regulamento, será possível até escalar uma série de jogadores das categorias de base, se necessário, para os jogos do torneio.

Segundo o artigo 24º do regulamento do Gauchão, "terão condições de participar da competição os atletas cujo o nome constem no BID, obedecendo os prazos estabelecidos no regulamento".

Entretanto, só poderão ser inscritos atletas até o último dia útil antes da data de realização da 8ª rodada da competição, prevista para 15 de fevereiro.