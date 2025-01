Dois homens e uma mulher são mortos a tiros em Santa Maria

Três pessoas foram mortas a tiros na madrugada deste domingo (5) em Santa Maria, na Região Central. Os corpos de dois homens e de uma mulher foram encontrados com disparos pela Brigada Militar. O caso ocorreu em uma casa na Rua Paysandu, no bairro Passo D’Areia.

As vítimas foram identificadas como Andriel Silveira dos Santos, 24 anos, Raquel da Silva da Rosa de 35, e Bruno de Barros Borges, também de 35 anos.

O autor do crime e a causa das mortes estão sendo investigados pela Polícia Civil. O delegado Regional da Polícia Civil de Santa Maria, Sandro Meinerz, acredita que o fato tenha ligação com tráfico de drogas. Os disparos ocorreram por volta das 3h30min.

— É um fato gravíssimo. Encontramos droga na casa. Os corpos já foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), mas a análise não deve ficar pronta hoje (domingo) — diz Meinerz.

No local do crime foram apreendidos 29 estojos de munição 9mm deflagradas, um cartucho de munição 9mm intacto, 14 projéteis de arma deflagrados, uma câmera de vigilância, um pino de cocaína, R$ 59 e dois aparelhos celulares.

Mais casos

Com o caso mais recente, Santa Maria soma cinco homicídios em 2025. Os dois primeiros ocorreram na virada do ano, quando dois homens foram encontrados mortos a tiros em bairros diferentes, por volta de 0h15min. A Polícia Civil identificou as vítimas como Fábio Ferreira Rodrigues, 37 anos, e Paulo Roberto Gomes dos Santos, 40.

O corpo de Rodrigues foi encontrado caído ao lado de uma distribuidora de bebidas na Rua José Tavares, no Passo das Tropas. Ele levou um tiro no lado esquerdo do peito. Durante a perícia, foram encontradas sete porções de cocaína e dinheiro no bolso da bermuda da vítima, que era natural de Gravataí.