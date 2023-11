O PSB caxiense tem buscado equilibrar a equação eleitoral para 2024. Por suas principais lideranças, o discurso tem sido de “esperar” por um pouco mais de clareza quanto ao cenário para o ano que vem para tomar suas definições partidárias. A legenda tem, principalmente, três alternativas: apoiar a chapa do governo – do qual faz parte ao emprestar o nome de Wagner Petrini como secretário de Habitação –, que tem o nome do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) colocado à reeleição; integrar-se a uma frente ampla de esquerda, que tem inicialmente colocado o nome de Denise Pessôa (PT) como alternativa principal, em sintonia com a participação do PSB no governo federal, ao qual empresta o nome de Geraldo Alckmin como vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, bem como em sintonia com a orientação partidária; ou manter uma tendência recente de estar junto com o MDB, nesse caso esperando uma definição do ex-prefeito e ex-governador José Ivo Sartori, convocado recentemente pelos emedebistas a entrar na disputa sucessória em Caxias do Sul. Então os socialistas caxienses falam em “esperar” por um cenário mais claro.