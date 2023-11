Cerca de 200 filiados participaram do encontro municipal do PSB caxiense, no último sábado (28/10), que tinha como tema Onde estamos, para onde vamos. Como resposta ao questionamento proposto pela própria sigla, os socialistas definiram que estão postos em um cenário à centro-esquerda, até por uma diretriz nacional do partido, e que não devem estar em campanhas da direita. Para onde o partido vai, entretanto, é uma resposta que deve aguardar uma concretização do cenário por parte de outros partidos na cidade.