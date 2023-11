Com cenário bastante indefinido até o momento, a corrida eleitoral em Farroupilha deve ter pelo menos quatro candidatos, e ao que tudo indica serão nomes conhecidos da população. A tendência é que o atual prefeito, Fabiano Feltrin (PP), não seja candidato à reeleição, dando espaço para o vice, Jonas Tomazini (MDB). Na concorrência, dois participantes da majoritária em 2020 devem aparecer, além de um ex-secretário do atual governo. Por ter menos de 200 mil habitantes (são 69.885 farroupilhenses, segundo o Censo 2022), não há segundo turno no município, ou seja, a comunidade irá conhecer todos os representantes dos poderes Executivo e Legislativo no dia 6 de outubro de 2024.