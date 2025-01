Vereadores de Caxias aprovam aumento de R$ 3,6 milhões no orçamento da Câmara para 2025

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou, em sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira (15), um acréscimo de R$ 3,6 milhões no orçamento da Casa para 2025 . O valor será usado para o pagamento dos novos cargos criados e aprovados em dezembro de 2024.

No total, são 35 cargos de comissões, sendo 23 assessores políticos comunitários, 4 assessores políticos e 8 auxiliares de bancada (confira as respectivas funções abaixo).

O projeto do aumento da verba orçamentária foi aprovado por maioria dos votos, sendo contrários os vereadores Andressa Marques (PCdoB) e Claudio Libardi (PCdoB) . Estela Balardin (PT) e Rafael Bueno (PDT) estavam ausentes. Agora, a proposição aguarda sanção do prefeito Adiló Didomenico (PSDB).

Conforme a Lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025, a previsão orçamentária da Câmara para este ano é de R$ 49.020.254. Porém, com a aprovação dos R$ 3,6 milhões, o montante totaliza R$ 52.620.254 .

Funções dos novos CC's

Mais projetos na parte da tarde

A partir das 14h, os vereadores retornam à Casa para discutir outros 6 projetos de lei. A maioria deles são para reposição das perdas salariais de 2024 dos servidores municipais ativos e aposentados, prefeito, vice e dos funcionários da Câmara de Vereadores. No entanto, há uma proposição que aumenta cargos no Executivo e outra que altera a estrutura organizacional do Samae. Veja mais detalhes abaixo.