O corpo do ex-vereador e advogado Harty Moisés Paese, 48 anos, está sendo velado no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A cerimônia começou às 16h desta quarta-feira (22). Paese morreu por volta das 6h desta quarta, após ficar internado no Hospital do Círculo em função de uma parada cardiorrespiratória. A partir das 10h desta quinta-feira (23) será realizada a cerimônia de cremação, no Memorial Crematório São José.