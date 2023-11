O ex-vereador e advogado Harty Moisés Paese, 48 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (22) em Caxias do Sul. O pedetista estava internado desde o domingo (19) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Círculo. Segundo a família, ele estava em casa e sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo levado ao hospital, onde permaneceu internado até esta manhã. Paese não resistiu e morreu por volta das 6h desta quarta.