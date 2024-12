Candidato de Nova Petrópolis é alvo de operação do Ministério Público 

Diversos locais de Nova Petrópolis foram alvos uma operação de busca e apreensão que visa investigar irregularidades na prestação de contas de um candidato que concorreu nas eleições de 2024 na cidade. A ação foi realizada na tarde desta quarta-feira (18) pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por meio da Promotoria Eleitoral da 129ª Zona Eleitoral, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).