Novo mandato para Adiló, renovação na Câmara e avanço nas PPPs: relembre as principais notícias na política em Caxias

Adiló seguirá no comando da prefeitura da maior cidade da Serra, desta vez ao lado de Edson Néspolo. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das disputas mais apertadas para a prefeitura de Caxias do Sul marcou o ano na política do maior município da Serra. Pouco mais de 6 mil votos de diferença garantiram um novo mandato para Adiló Didomenico (PSDB). Ao mesmo tempo, a eleição municipal levou a renovação de mais da metade das cadeiras.

A partir desta quarta-feira (18), o Pioneiro te convida a relembrar os principais acontecimentos que marcaram 2024 em Caxias do Sul e nos demais municípios da Serra.

No primeiro capítulo, você vai ver o que de mais importante aconteceu na política.

Adiló (E), Néspolo e o mascote que se destacou na campanha. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais quatro anos para Adiló

Na eleição com o menor número de candidatos desde 2008, deu Adiló Didomenico (PSDB). O atual prefeito de Caxias do Sul ganhou mais quatro anos de mandato ao vencer a disputa com uma margem apertada: apenas 6.254 votos de diferença para o segundo colocado, Maurício Scalco (PL).

Ao longo da eleição, foram somente quatro concorrentes ao cargo - em 2020, por exemplo, eram 11. A única troca no Executivo será no cargo de vice-prefeito. Paula Ioris (PSDB) vai dar lugar a Edson Néspolo (União Brasil).

Adiló venceu a eleição com um discurso de melhorar a zeladoria da cidade - uma das principais queixas do primeiro mandato. Chamado pelos críticos de "prefeito-tatu", devido à quantidade de obras realizadas na cidade e que resultavam em transtornos, Adiló incorporou o animal como um mascote da campanha vitoriosa.

Mais de 11 mil votos levarão Hiago Morandi para a Câmara em 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Câmara renova 56% das cadeiras

Se por um lado haverá continuidade no comando do Executivo, as urnas apontaram para a renovação na Câmara de Vereadores. Das 23 vagas, 13 serão ocupadas por estreantes eleitos em outubro — ou seja, 56%.

Destaque para a ascensão do PL, que elegeu cinco parlamentares e fez também o vereador campeão de votos da história em Caxias, Hiago Morandi, com mais de 11 mil votos.

A eleição de outubro fez nascer ainda a maior bancada feminina da história caxiense: serão sete vereadoras mulheres, de seis diferentes partidos, a partir do ano que vem.

Menos caxienses compareceram às urnas em 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Abstenção recorde

Quem também se saiu vencedora foi a abstenção: mais de ¼ dos eleitores caxienses não foram votar.

No primeiro turno, cerca de 87 mil pessoas não compareceram (25,13% do eleitorado), enquanto no segundo foram mais de 99 mil pessoas (ou 28,64% do eleitorado). Os números superaram os da eleição da pandemia, quando a abstenção tinha ficado na casa de 80 mil.

Novos prefeitos pela região

Nos 48 municípios da Serra, 37 tiveram novos prefeitos eleitos. Entre os maiores colégios eleitorais, Farroupilha, Canela e Vacaria renovaram o chefe do Executivo. Já em Bento Gonçalves e Gramado, os atuais prefeitos conquistaram um novo mandato.

Ruas da cidade passaram a ter iluminação em LED. Porthus Junior / Agencia RBS

Luz para as PPPs

Mais uma parceria público-privada (PPP) avançou. O serviço de troca de lâmpadas em Caxias do Sul passou a ser realizado pelo Consórcio Luz de Caxias. A concessionária começou a operar em abril e concentrou as demandas para instalação, manutenção e modernização de todos os pontos de iluminação da cidade, inclusive em parques e praças. Com isso, as ruas ficaram mais iluminadas com a tecnologia em LED. Também avançou neste ano a PPP das placas de rua — substituídas por novas e com publicidade.

Ocupação da Maesa avança

Boas notícias também para a Maesa: foi lançado o processo para contratação de empresa que irá instalar um Mercado Público no complexo. A área total que será ocupada pelas bancas e outras atrações é de 13 mil metros quadrados. As obras serão divididas em duas fases. O cronograma atual é de conclusão para 2028, mas com abertura das bancas a partir de 2026.

Plenário renovado

O ano começou com uma reforma no plenário da Câmara de Vereadores. O espaço recebeu novo mobiliário, telão, além de troca de lâmpadas e equipamentos mais modernos para transmissões. As mesas dos vereadores foram substituídas, assim como a tribuna e a bancada da Mesa Diretora, que foi ampliada para comportar mais autoridades em sessões solenes. As cadeiras dos parlamentares passaram por reformas e ganharam novo revestimento, deixando o tom marrom-avermelhado para receber uma capa preta.

Prédio do atual Campus 8 deve sediar unidades da UFRGS em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Campus da UFRGS perto de virar realidade

Uma demanda histórica da cidade está mais perto de virar realidade. A instalação de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Serra foi anunciada em junho pelo Ministério da Educação. Desde então, o prédio do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS) passou a ser cogitado como espaço para sediar as aulas. Ainda não há definição de quais e quantos cursos serão oferecidos e nem sobre o início das aulas.

Pela terceira vez na história, uma CPI foi instalada em Caxias. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

Mais uma CPI na história