Mais de 5,2 mil pontos de iluminação já foram substituídos em Caxias do Sul nos últimos três meses, conforme a prefeitura. O balanço é referente ao trabalho do Consórcio Luz de Caxias do Sul, vencedor do contrato de parceria público-privada (PPP) para assumir o serviço na cidade nos próximos 24 anos. Oficialmente, a ordem de início foi assinada em 27 de março, mas as trocas ocorrem desde 8 de fevereiro. No lugar da tecnologia antiga, equipes da empresa realizam a troca por luminárias de LED.