O fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e o consequente aumento no número de voos em Caxias do Sul fizeram explodir a procura por estacionamento no Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. O serviço, que antes tinha demanda por vagas rotativas durante o embarque ou desembarque de passageiros e costumava abrigar de 12 a 13 veículos nas madrugadas, agora tem as 238 vagas (16 delas cobertas) constantemente ocupadas.