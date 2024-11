Criado em Garibaldi, "Tinder do aço" bate meta do ano e planeja R$ 7 milhões em negócios em 2025

2024 ainda não terminou e a Bubuyog já bateu a meta do ano. A startup de Garibaldi que conecta a cadeia do aço alcançou R$ 2 milhões em negócios e projeta R$ 7 milhões em 2025. Apelidada de "Tinder do aço" pelos criadores Lucas Baruffi, Eduardo Breda e Isaac Sartori, a plataforma coloca no mesmo sistema quem quer comprar e quem quer vender sobras de estoque — por isso, a relação com o app de relacionamento.