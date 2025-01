"Nós temos que investir em marketing", diz novo secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul

O novo titular da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, Felipe Gremelmaier, é o entrevistado do 64º episódio do podcast Caixa-Forte. Vereador por cinco mandatos e secretário municipal em duas oportunidades (de Esporte e Lazer e de Governo), ele terá a missão de unificar Turismo e Desenvolvimento Econômico que, até a gestão passada, estavam separados.