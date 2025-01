Arroio do Sal está entre os destinos preferidos pelos gaúchos neste veraneio

Arroio do Sal é um dos principais destinos dos moradores de Caxias do Sul.

O município de Arroio do Sal é o quarto destino preferido dos gaúchos, conforme a Pesquisa de Final de Ano da Fecomércio-RS. A praia queridinha dos moradores de Caxias do Sul está atrás de Torres, que lidera o ranking, Capão da Canoa e Tramandaí . A pesquisa ouviu 385 pessoas e dessas 45,5% afirmaram que irão viajar nesse verão. O litoral gaúcho foi apontado como preferência pela maioria.

O levantamento aponta as praias catarinenses como segunda opção. Em seguida, estão cidades do interior do RS, Porto Alegre e Exterior. As entrevistas foram realizadas em Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas no final de outubro.