Inter x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

Duelo será disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Arte GZH

O confronto entre Inter x Juventude, válido pela quarta rodada do Brasileirão sub-20, será às 20h30min desta sexta-feira (4). A partida ocorre no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Escalações para Inter x Juventude:

Inter: Diego Esser; Lipert, Bebeto, Dalla Corte e Kauã Barbosa; Anderson e Dionathan; Marlon Yan, Allex e João Victor; Crysthyan Lucas (Jackson). Técnico: Renan Brito.

Juventude: Turatto; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Schaffer, Bernardo e Gabriel; Kaynan, Sasso e Guilherme Teixeira; Lucas Fernandes e Beto. Técnico: Filipe Dias.

Arbitragem para Inter x Juventude:

Marcello Ignacio Domingues Neto, auxiliado por Juarez de Mello Junior e Fabricio Lima Baseggio (trio gaúcho).

Onde assistir a Inter x Juventude:

O SporTV anuncia transmissão da partida.

Como chegam Inter e Juventude

Inter

Depois de duas vitórias nas duas primeiras rodadas da competição, o Colorado conheceu a sua primeira derrota após perder por 2 a 1 para o Palmeiras.

A equipe do técnico Renan Brito abre a rodada na quarta colocação do Brasileiro, com seis pontos, três a menos do que o líder Cruzeiro.

Juventude

Depois de sofrer 6 a 0 do Cuiabá na primeira partida, conseguiu a recuperação no campeonato. Já são dois jogos seguidos somando três pontos. Assim como o Colorado, também tem seis pontos no Brasileiro. No entanto, ocupa a sexta posição.

Regulamento do Brasileirão sub-20

O campeonato segue em turno único, com todos os 20 clubes se enfrentando na primeira fase. Os oito melhores avançam. Os três piores serão rebaixados.

Quartas e semis terão jogo único, enquanto a final contará com partidas de ida e volta.

De 2006 a 2014, a competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Desde 2015, contudo, quem comanda é a CBF. O Cruzeiro, com quatro títulos, é o maior campeão.