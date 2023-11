Começa na quinta-feira (30) a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Entre as lideranças mundiais de quase 200 países que participarão do evento – como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), junto com uma comitiva de ministros, e o vice-governador gaúcho Gabriel Souza (MDB), que terá a companhia de secretários estaduais –, apenas dois municípios brasileiros foram convidados a apresentar projetos no evento: Barbacena (MG) e Caxias do Sul, que será representada pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e pelo diretor-jurídico da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), Daniel Caravantes.