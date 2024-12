Corpo é encontrado carbonizado dentro de casa incendiada em Passo Fundo

Uma pessoa foi encontrada morta após um incêndio destruir uma residência na noite de quarta-feira (25) na Rua Feliz, no bairro Integração, em Passo Fundo, no norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em avançado estado de carbonização, devido a isso, não foi possível identificá-la até o momento.

De acordo com os bombeiros, o incêndio atingiu uma casa de alvenaria em um terreno que conta ainda com outra residência, próximo a uma madeireira, por volta das 22h30min de quarta. Ao chegar no local, a guarnição constatou que a residência da frente não havia sido atingida, mas a casa dos fundos estava em chamas, com o telhado já caído. A rápida propagação do fogo ameaçava a casa vizinha, o que levou a equipe a iniciar o combate imediato às chamas, priorizando a proteção da residência da frente.

Os bombeiros armaram um sistema de combate com cinco mangueiras. Durante o atendimento, também foi realizada a interrupção do fornecimento de energia elétrica para garantir a segurança da operação. Apesar dos esforços, a residência atingida foi totalmente destruída, restando apenas as paredes da área de serviço e do banheiro, que estavam anexados à estrutura principal da casa.

Durante o rescaldo, quando as chamas foram controladas, os bombeiros localizaram o corpo dentro da casa. A causa do óbito foi confirmada como resultado do incêndio. Os bombeiros afirmam que, durante o atendimento, não foi localizado nenhum responsável pelo imóvel ou proprietário da residência. Populares que passavam pelo local informaram que não presenciaram o início do incêndio.