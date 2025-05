Brasileiros não avançam às finais e vão à repescagem do Mundial de Revezamentos de Atletismo

Mundial de revezamentos dá vagas para o Mundial de Atletismo. WANG ZHAO / AFP

O Brasil não conseguiu se classificar para as finais do 7º Campeonato Mundial de Revezamentos, que acontece em Guangzhou, na China, e que é classificatório para o Mundial de Atletismo, em setembro no Japão.

Neste sábado (10), foram realizadas as eliminatórias do 4 x 100 metros e 4 x 400 metros, com provas masculinas, femininas e mistas. Os oito finalistas de cada uma delas ganharam o direito de participar do Mundial de Atletismo, em setembro, no Japão, enquanto os que não se classificaram voltarão à pista no domingo (11) para tentar as vagas em jogo na repescagem.

As duas melhores posições do Brasil nas séries da qualificação foram nos revezamentos masculino 4 x 400 metros e 4 x 100 metros.

Equipe masculina do 4 x 400 m termina em 11º no geral

Na disputa do 4 x 400 masculino, o time brasileiro chegou a estar em segundo lugar durante a segunda série, mas foi superado por Portugal, que levou a segunda posição e a vaga na final e no Mundial de Atletismo.A equipe formada por Tiago Lemes da Silva, Lucas Carvalho, Vinícius Galeno e Matheus Lima completou em terceiro lugar, com 3:min02seg19.

A vitória foi de Botsuana, com 3min01seg23, seguida por Portugal, que fez 3min01seg78. As duas equipes disputarão a final junto com África do Sul, China, Bélgica, Grã-Bretanha, França e Quênia. O Brasil ficou em 11º no geral.

O Brasil não participou das provas do 4 x 100 metros feminino e misto.

Em bateria forte, 4 x 100 masculino é superado por EUA e Itália

Já o time do 4 x 100 metros masculino correu na quarta bateria, com Vinícius Moraes, Vitor Hugo dos Santos, Erik Cardoso e Felipe Bardi, que completaram a série em quarto lugar. Com o tempo de 38seg40, os brasileiros ficaram atrás dos Estados Unidos (37seg86) e da Itália (38seg16), que passaram para a final, e da China, que fez 38seg30 e também brigará por vaga no Mundial do Japão, na repescagem. No geral, o Brasil obteve a 12ª colocação. Os outros finalistas são Grã-Bretanha, Polônia, África do Sul, Alemanha, Japão e Canadá.

4 x 400 m feminino é 12º e tem boas chances de vaga no Mundial do Japão

Com Anny Caroline de Bassi, que abriu bem a prova (52seg20), Tiffani Marinho, Jayny Suelen Barreto e Letícia Lima, o 4 x 400 metros feminino foi quinto colocado na sua série (3min30seg31) e também disputará a repescagem. A Espanha (3min26seg25) e a Itália (3min27seg03), as primeiras da segunda bateria passaram a final com vaga garantida no Mundial de Tóquio.

As atletas brasileiras ficaram bem perto de correr abaixo de 3min30seg, o que dá boas chances de vaga na disputa do domingo. A equipe foi 12º no geral. As demais finalistas foram Estados Unidos, França, África do Sul, Alemanha, Noruega e Itália.

Equipe mista do 4 x 400 metros fica em penúltimo

O Brasil disputou a terceira série do revezamento 4 x 400 m misto, com Jadson Soares Lima, Érica Geni Barbosa, Elias Oliveira e Rita de Cássia Ferreira. A equipe ficou na sétima posição com 3min21seg45. Os Estados Unidos (3min11seg37) e a Irlanda (3min12seg56), os dois primeiros colocados da série, passaram a final e se classificaram para o Mundial de setembro. O Brasil ficou em 19º no geral, à frente apenas do Canadá e de Sri Lanka, que acabou desqualificada.

As outras equipes finalistas são Bélgica, Austrália, Grã-Bretanha, França, Polònia e Quênia.