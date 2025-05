Cadela acompanha tutor atropelado em ambulância até a porta do hospital; assista ao vídeo

Na quinta-feira (8), socorristas do Samu de Soledade , no norte do Estado, presenciaram um fato inusitado durante atendimento a um homem, de 69 anos, atropelado na BR-386 .

— É uma história incomum para a gente que trabalha no socorro. Quando chegamos na ocorrência fizemos todos os procedimentos e ela (a cadela) ficou do lado. Ao colocarmos ele na ambulância, ela pulou para dentro. E quem disse que tirava? Também não íamos deixar ela lá, no meio do asfalto — conta Bohrer.