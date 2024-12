Carro derruba poste, deixa um ferido e bairro São Luiz Gonzaga parcialmente sem luz

Um carro bateu contra um post e de energia e derrubou a estrutura entre a Avenida Perimetral e a Rua Olívio Giavarina, no bairro São Luiz Gonzaga , em Passo Fundo . O acidente ocorreu por volta das 12h desta quarta-feira (25).

De acordo com a Brigada Militar, três indivíduos estavam no veículo e dois foram arremessados para fora com o impacto da colisão.